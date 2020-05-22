Britanya’da yurtdışından gelenler kendilerini 14 gün karantinaya alacak: Kurala uymayana 1000 sterlin ceza

Britanya, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülkeye gelen yolcuların kendilerini 14 gün karantinaya alması gerektiğini kararlaştırdı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, İçişleri Bakanı Priti Patel, günlük basın toplantısındaki açıklamasında ülkeye geleceklerin ‘potansiyel ikinci bir dalgaya neden olabileceğini’ belirtti.

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Bunun önüne geçebilmek için yolcuların 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerinin kararlaştırıldığını ifade eden Patel, 8 Haziran’da başlayacak uygulamaya uymayanlara 1000 sterlin para cezası verileceğini ifade etti.

İçişleri bakanı, sınırda kontroller olacağını ve İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun da kişilerin kendilerini karantinaya almasını temin etmek için yolcularla irtibatta olacağını sözlerine ekledi.

‘Sağlık ve nakliye sektörü muaf’

Sınır Gücü Genel Müdürü Paul Lincoln ise salgınla mücadeleye yardım etmek için gelen sağlık çalışanları, nakliye sektörü çalışanları, yabancı yetkililer ve Kuzey İrlandalıların uygulamadan muaf tutulacağını belirtti.

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Lincoln ayrıca, ülkeye gelen ancak oteller kapalı olduğu için kalacak yer bulamayanlara hükümetin ücret karşılığında yer temin edebileceğini, ancak ödeme yapacak durumda olmayan yabancıların sınırdışı edileceğini açıkladı.

Hava yolu sektörü ise işlerini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle söz konusu uygulamaya karşı çıkıyor.