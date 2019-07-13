Britanya’da yapılan araştırma: Erken doğanların romantik ilişki yaşama olasılığı daha düşük

Britanya’daki Warwick Üniversitesi bünyesindeki bilim insanları, erken doğanların romantik bir ilişki yaşama şansının ‘zamanında’ doğanlara oranla yüzde 28 daha düşük olduğunu saptadı.

Fotoğraf: wrightsonandplatt.com

Konuya ilişkin araştırmalarda birbiriyle çelişkili sonuçlar elde edilmesinden yola çıkan, psikoloji bölümünden Dr Marina Goulart de Mendonça ve ekibi, 21 araştırmanın sonucunu inceledi. Böylece 4.4 milyon kişinin verisi mercek altına alınmış oldu.

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Hiç cinsel ilişki yaşamama olasılıkları 2.3 kat fazla

Geniş kapsamlı çalışma sonucunda, hamileliğin 37’nci haftasından önce dünyaya gelenlerin romantik ilişki yaşama şansının düşük olmasının yanısıra zamanında doğanlara oranla hayatları boyu hiç cinsel ilişki yaşamama olasılıklarının 2.3 kat daha fazla olduğu belirlendi. Sonuçlara göre erken doğanların ebeveyn olma olasılığı da zamanında doğanlara oranla yüzde 22 daha düşük.

Dr Marina Goulart de Mendonça, erken doğanların bir kısmının öğrenme bozuklukları ve ruh sağlığı sorunları yaşayabildiğini anımsatarak şunları söyledi: “Bazıları, sosyal hayatın dışına itilen, utangaç, risk almayan insanlar oluyor. Bu nedenle iletişim güçlüğü çekebiliyorlar ve partner bulmaları, ilişki yaşamaları zorlaşıyor.”