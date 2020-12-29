Britanya’da vakalarda, ABD’de hastane yatışlarında rekor seviye

Britanya’da son 24 saatte 53 bin 135 ‘corona’ vakası görülmesiyle rekor sayıda günlük artış kaydedilirken, ABD’de hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre vaka sayısı, bir önceki güne oranla yaklaşık yüzde 20 artarak 53 bin 135 oldu.

Reklam

Can kaybının 414 arttığı ülkede toplam sayı 71 bin 567’ye yükseldi.

Britanya Halk Sağlığı Kurumu Danışmanı Dr. Susan Hopkins, ülkede vakaların benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, “Bu durum, özellikle hastanelerimizin yoğunluğu gözönüne alındığında aşırı derecede endişeye yol açıyor” dedi.

Britanya hükümetine bağlı Yeni ve Gelişmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) üyesi Profesör Andrew Hayward, vakalardaki artışın ana nedeni olan virüsün daha hızlı yayılan türüne karşı daha sıkı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Reklam

ABD’de hastaneye yatışlarda ‘rekor seviye’

Ülke genelindeki verileri derleyen Covid Takip Projesi’ne göre, pazartesi günü ‘corona’ nedeniyle hastanelerde yatanların sayısı 121 bin 235 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar görülen en yüksek seviye olduğu belirtilen bu sayının 22 bin 592’sini yoğun bakım ünitelerinde yatanlar oluştururken, 2 Aralık’tan bu yana hastanelerde tedavi altına alınan Covid-19 hasta sayısının ise 100 binin altına düşmediğine dikkat çekildi.

Covid-19 verilerini toplayan ‘Worldometers’a göre, toplam vaka sayısı 20 milyona yaklaşan ABD’de şimdiye kadar 11 milyon 700 binden fazla vaka iyileşti, 343 binden fazla kişi ise virüse yenilerek hayatını kaybetti.