Britanya’da üçüncü kez ülke çapında karantina ilan edildi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, ülkede artan Covid-19 vakaları sebebiyle bir kez daha ülke çapında karantinaya gidileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başbakan Boris Johnson, hastane doluluk oranlarının yeni zirvelere ulaşmasıyla birlikte, ülkenin Mart ayından bu yana ulusal çaplı, en zorlu karantina dönemine gireceğini açıkladı.

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Johnson, ülkeye hitap ettiği konuşmasında, tüm öğrencilerin şubat ayının yarısına kadar uzaktan öğrenmeye geçeceklerini ve gerekli olmayan tüm dükkanların kapanacağını söyledi.

Üçüncü ulusal karantina altında, Britanya’daki insanlara en az 15 Şubat’a kadar evde kalmaları söylenecek ve egzersiz için günde yalnızca evden bir kez ayrılmaları tavsiye edilecek. Milletvekillerinin zorunlu yeni tedbirleri çarşamba gününden itibaren onaylamaları beklenirken, işletmelere pazartesi gecesi kapanmaları tavsiye edilecek.