Britanya’da üç aşamalı ‘corona’ planına onay: 20 milyondan fazla kişiye katı kısıtlama

Britanya Parlamentosu, Covid-19’la mücadele kapsamında hükümetin aldığı üç aşamalı önlem kararını onayladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Avam Kamarası’ndaki oylamada, 3 Aralık’ta sona erecek ulusal karantinanın ardından uygulamaya geçecek üç aşamalı önlem, 78’e karşı 291 oyla kabul edildi.

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Başbakan Boris Johnson’ın lideri olduğu Muhafazakar Parti’den parlamenterlerin karşı oy kullandığı ve İşçi Partisi’nin çekimser kaldığı düzenleme parlamentodan geçti.

Muhafazakar Parti içinde Covid-19 kısıtlamalarına karşı duran milletvekillerinden biri olan Mark Harper, oylama sonunda BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu yıkıcı ve tekrarlanan kısıtlamalar döngüsünü sona erdirmek gerekir. Etkili ve güvenli bir aşı tüm nüfusa başarıyla uygulanana kadar insanların yaşamı için sürdürülebilir bir yolun bulunması gerekir” ifadelerini kullandı.

Britanya basınında, Muhafazakar Parti’den yaklaşık 100 parlamenterin hükümetin planına karşı oy kullanacağı ileri sürülmüştü.

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Üç aşamalı önlem

59 bin 51 ile Avrupa’da en çok ölümün görüldüğü ülke olan Britanya’da ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00’e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

İkinci aşamada, kapalı mekanda başka bir hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise altı kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, içki sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

Üçüncü aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

Karantina sonrası

Britanya’da uygulanan ulusal karantinanın ardından ülkede 23 milyondan fazla kişi, katı kısıtlamaların bulunduğu üçüncü aşamada yaşamak zorunda kalacak.

Sağlık Bakanı Matt Hancock 26 Kasım’daki açıklamasında, Manchester, Kent, Leicester ve Birmingham’ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerin, enfeksiyon oranının en yüksek olduğu ve ‘yüksek alarm’ anlamına gelen üçüncü aşamaya alındığını belirtmişti.

Karantina öncesi 3’üncü aşamadaki Liverpool kentinin 2’nci aşamaya düşeceğini kaydeden Hancock, başkent Londra’nın ise bazı bölgelerinde artan vaka sayılarına rağmen 2’nci aşamada kalmaya devam edeceğini bildirmişti.

Buna göre, nüfusun yüzde 57’sini oluşturan 32.2 milyon kişi ikinci aşama, nüfusun yüzde 41.5’ini oluşturan 23.3 milyon kişi de üçüncü aşama kısıtlamalarına tabi olacak.