Britanya’da telefon kullanırken ölümlü kazalara sebep olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor

Britanya’da, telefon kullanırken birisinin ölümüne neden olan sürücülere ömür boyu hapis cezası geliyor.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın BBC News’a dayandırdığı haberine göre gelecek yılın başında, telefon kullandığı ya da hız yaptığı için ölüme neden olan sürücülere ağır cezalar verilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

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Yasa tasarısına göre telefon kullandığı, aşırı hız yaptığı ya da hız yarışına girdiği için ölüme neden olan sürücüler, ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

Uyuşturucunun etkisiyle ölüme sebebiyet veren sürücülere de ömür boyu hapis cezası verilecek.

Ülkede mevcut yasalara göre bu suçları işleyenlere, 14 yıla kadar hapis cezası veriliyor.

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Tasarıya göre dikkatsizlik nedeniyle başkalarının ciddi şekilde yaralanmasına neden olan sürücülere de hapis cezası verilecek.

Mevcut yasada henüz böyle bir madde olmadığı için ülkede dikkatsiz sürücülere sadece para cezası uygulanıyor.