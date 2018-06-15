Britanya’da ‘süresiz oturma izni’ kolaylığına devam: Yeni vize kategorisi hazır

İngiltere İçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına süresiz oturum verilmesi uygulamasına ‘yeni vize kategorisi’yle yeniden başladı.

AA’nın haberine göre, İngiltere İçişleri Bakanlığı, Britanya’da kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti.

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Yayımlanan düzenleme ile Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, Britanya’da 5 yıl kesintisiz yaşayıp çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek.

Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

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Askıya alınmıştı

Bakanlık, mart ayında mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959’da Avrupa Birliği’nin o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu’na başvurmuş, 1963’te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

Britanya’da Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

Türkiye’nin seyahat vizeleri dahil çok sayıda düzenlemenin anlaşmaya aykırı olduğuna ilişkin serzenişleri AB’de karşılık bulmuyordu. Bununla birlikte Britanya bu konuda daha esnekti. Türk vatandaşları önceki kararla bu ayrıcalıklarını da kaybetmiş olmuştu.

AB’den çıkış sürecinde (Brexit) bulunan Britanya bugünlerde, birliğin mevzuatına göre yaptığı geçmiş düzenlemelerde çok sayıda değişikliğe gidiyor.