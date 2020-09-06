Britanya’da son üç ayın en yüksek sayısı: Son 24 saatte 2 bin 988 vaka

Britanya’da son 24 saatte 2 bin 988 Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle son 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı Britanya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında göre ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte iki artarak 41 bin 551’e ulaştı.

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Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 287 vakanın saptandığı 22 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu.

Toplam vaka sayısı ise 347 bin 152’ye yükseldi.

Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı ise 8 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1500 oldu.