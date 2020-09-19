Britanya’da son dört ayın en yüksek vaka sayısı

Britanya’da son 24 saatte görülen 4 bin 422 vakayla son dört ayın en yüksek vaka artışı kaydedildi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa’da Covid-19’dan en çok ölümün görüldüğü Britanya’da vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

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AA’nın haberine göre Britaya Sağlık Bakanlığı, yeni tespit edilen vakaların 8 Mayıs’tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı olduğunu açıkladı. Toplam vaka sayısı ise 390 bin 358’e yükseldi.

Başbakan Boris Johnson, ülkede son haftalarda artan vakalara ilişkin “Salgınla mücadelede ikinci bir ulusal çapta karantinayı istemiyoruz. Ülkede salgının ikinci dalgasının geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.