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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da skandal: Muhafazakar bakanın sekreterine ‘fuhuş’tan suçüstü

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Britanya’da Muhafazakar Parti’li Bayındırlık Bakan Dominic Raab’ın sekreterinin para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve bu amaçla bakanın makam masasını bile kullandığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Rebecca Tott/Instagram

The Mirror gazetesi muhabirleri bakanın 20 yaşındaki sekreteri Rebecca Tott’un internetten bireysel seks ticaretine aracılık eden ‘Sugar Daddies’ sitesi üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğini tespit etti. Mirror muhabirleri kadınla müşteri gibi iletişime geçti.

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Gazeteciler Rebecca Tott ile pazarlık yapıp görüntüledi. Fotoğraf: Daily Mirror

Kadın pazarlıkta gazetecilere şunları söylemiş:

– Sadece beş yıldızlı otelde ilişkiye giriyorum. Ancak fazladan 750 pound (yaklaşık 4 bin 300 lira) verirseniz bakanın masasının üstünde de beraber olabiliriz.

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– Bu işi yapmaktaki amacım ayda fazladan 5 bin pound (yaklaşık 28 bin 300 lira) kazanmak.

– Bir gün bu yaptığım sebebiyle kovulmak fantazilerim arasında.

– Bakanın her adımını izliyorum. İstersem ona şantaj yaparım.

Haberin yayınlanmasından sonra Rebecca Tott açığa alınırken, bakanlıklara personel alınırken uygulanan güvenlik önlemleri gözden geçirilmeye başladı.


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