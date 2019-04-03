Britanya’da skandal: İngiliz askerleri, atış taliminde muhalefet liderini hedefe koydu

Britanya, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’in bir grup asker tarafından hedef tahtasına yerleştirilmesiyle çalkalanıyor.

Video has emerged of soldiers on a shooting range in Kabul firing at a target of Jeremy Corbyn. MOD confirms it as legit: pic.twitter.com/qOr84Aiivj Reklam

— Alistair Bunkall (@AliBunkallSKY) April 3, 2019

Afganistan’ın başkenti Kabil’de çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada yayılan videoda paraşütçü İngiliz askerlerinin bir hangarda yaptığı atış taliminde hedefe Corbyn’in posterini koyduğu açıkça görülüyor.

Video, Başbakan Theresa May’in Brexit’le ilgili anlaşmazlıklara bir çözüm bulabilmek adına Corbyn ile görüşme kararı almasının hemen ardından dolaşıma girdi.

İngiliz polisi, Brexit nedeniyle siyasi liderlere yönelik düşmanca eylemlerin artabileceği konusunda ihbarlar üzerine alarma geçmişti.

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Britanya Savunma Bakanlığı görüntülerin kabul edilemeyeceğini belirterek soruşturma açıldığını duyurdu.



