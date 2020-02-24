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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

Britanya’nın en büyük süpermarket zinciri Tesco, siyahlar için yara bandı satmaya başladı.

Fotoğraf: Twitter

BBC Türkçe’nin haberine göre, Tesco siyahın farklı tonlarındaki yara bandını, ABD’de geçen yıl siyahlara yönelik yara bandı satıldığını yeni öğrenen bir kişinin attığı ve yarım milyondan fazla kişinin beğendiği duygusal bir Twitter mesajından ilham alarak geliştirdi.

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ABD’de ‘ırksal adalet‘ alanında çalışmalar yürüten Race Forward adlı örgütün başkan yardımcısı Dominique Apollon, geçen yıl deri rengiyle uyumlu yara bandını taktıktan sonraki duygularını bir dizi Twitter mesajıyla paylaşmış ve “Gözyaşlarımı zor tutuyorum” demişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ‘yapay‘ bir tartışma yaratıldığını savunurken, kimi kullanıcılar ise yara bantlarını ‘siyahların kolektif hafızalarında yeri olan bir simge’ diye tanımladı.


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