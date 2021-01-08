Britanya’da salgınının başından bu yana rekor sayıda vaka ve can kaybı

Britanya’da son 24 saatte 68 bin 53 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, bin 325 kişi ise hayatını kaybetti. Bu sayılar, salgının başından beri görülen en yüksek günlük vaka ve can kaybının kaydedildiği anlamına geliyor.
Bir günde 619 bin 941 test yapılırken, toplam test sayısı 55 milyon 3 bin 851 oldu.
Ülkede Covid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 929’u yoğun bakımda bulunuyor.
Britanya’da Covid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.
Bunun üzerine ülke, 5 Ocak’tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan ‘sokağa çıkmamalarını’ istemişti.