Britanya’da salgınının başından bu yana rekor sayıda vaka ve can kaybı

Britanya’da son 24 saatte 68 bin 53 yeni Covid-19 vakası kaydedildi, bin 325 kişi ise hayatını kaybetti. Bu sayılar, salgının başından beri görülen en yüksek günlük vaka ve can kaybının kaydedildiği anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Bir günde 619 bin 941 test yapılırken, toplam test sayısı 55 milyon 3 bin 851 oldu.

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Ülkede Covid-19 nedeniyle 31 bin 624 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 2 bin 929’u yoğun bakımda bulunuyor.

Britanya’da Covid-19’un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Bunun üzerine ülke, 5 Ocak’tan itibaren yeniden karantinaya girmiş, Başbakan Boris Johnson halktan ‘sokağa çıkmamalarını’ istemişti.