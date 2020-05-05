Britanya’da otomobil satışları 1946’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Britanya Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) Covid-19 salgını nedeniyle fabrikaların ve satış bayilerinin kapanmasıyla Britanya’da otomobil satışlarının nisanda yaklaşık yüzde 97 düşüşle Şubat 1946’dan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sadece birkaç ay sonra Şubat 1946’da Britanya’da 4 bin 44 yeni otomobil satılmıştı.

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SMMT’nin yayınladığı öncü verilere göre, nisan ayındaki yaklaşık 4 bin otomobil satışının çoğu filo alımıydı.

SMMT geçen yılki toplam 2.31 milyon otomobil ile karşılaştırıldığında bu yılki pazar tahminini 1.68 milyon adete indirdi.

Türkiye’de ihracatı yüzde 77 geriledi

Türkiye’de de otomotiv sektörü ihracatı, nisan ayında yüzde 77 gerileyerek 505 milyon dolara inerken, otomobil satışları İspanya’da yüzde 97, Fransa’da yüzde 89, İtalya’da yüzde 97.6 geriledi.