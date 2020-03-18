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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da okullar cuma gününden itibaren tatil edildi

Britanya’da bugün yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e ulaşması sonrasında okullar cuma gününden itibaren tatil edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocuklarının tatilden hariç tutulacağı açıklandı.

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Eğitim Bakanı Gavin Williamson parlamentodaki konuşmasında, durumun giderek zorlaştığını bildiğini belirterek, “Okulları açık tutmak artık hareket edeceğimiz çocukların ve öğretmenlerin yararına olmayacaktır” dedi.

İskoçya da okulları cuma günü tatil edeceğini açıklamıştı.

Britanya hükümeti, virüse karşı mücadelede ‘yavaş davranmakla’ eleştiriliyordu.

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Bu gidişatta tür olarak çok az zamanımız var. Bir yandan sınıflar arası uçurum 19. yüzyıldan daha da kötü bir noktaya gitmeye başladı. Bu başlı başına bir sorun. İklim krizi büyük nüfusları yerinden etmeye başladı ve herkes mülteci olacak. Var olan düzenin içinde var olan sistemi koruyarak bir şeyleri onarmak imkansız.

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