Britanya’da okullar cuma gününden itibaren tatil edildi

Britanya’da bugün yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 104’e ulaşması sonrasında okullar cuma gününden itibaren tatil edildi.
Kritik görevdeki kamu çalışanlarının çocuklarının tatilden hariç tutulacağı açıklandı.
Eğitim Bakanı Gavin Williamson parlamentodaki konuşmasında, durumun giderek zorlaştığını bildiğini belirterek, “Okulları açık tutmak artık hareket edeceğimiz çocukların ve öğretmenlerin yararına olmayacaktır” dedi.
İskoçya da okulları cuma günü tatil edeceğini açıklamıştı.
Britanya hükümeti, virüse karşı mücadelede ‘yavaş davranmakla’ eleştiriliyordu.