Britanya’da dört aşamalı ‘normalleşme’ planı: Haziran sonu bütün sınırlamalar kaldırılabilecek

Britanya’da Başbakan Boris Johnson ‘corona’ kısıtlamalarının kaldırılma takvimini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Johnson, ‘özgürlüğe giden tek yönlü bir yolda’ geri dönüş olmamasını sağlamak için temkinli olmak gerektiğini söylerken, bu takvim kapsamında bazı işletmeler yaza kadar kapalı kalacak.

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Johnson, corona virüsünün oldukça bulaşıcı mutasyonunun yayılımıyla mücadele için ocak ayında batı dünyasındaki en katı tecrit uygulamalarından birini devreye aldıktan sonra, Britanya’nın artık dünyanın en hızlı aşı programlarının meyvelerini yiyecek bir konumda olduğunu söyledi.

Johnson’un açıkladığı dört aşamalı plana göre, Britanya’da 8 Mart’tan itibaren okullar açılacak. Her aşama arasında en az beş hafta olacak. Çoğu kısıtlamanın kaldırılacağı son adım, en erken 21 Haziran’da başlayabilecek.

29 Mart’tan itibaren ise iki farklı haneden kişiler ya da en fazla altı kişi açık havada buluşabilecek. Açık hava sporlarına izin verilecek.

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12 Nisan’dan itibaren ikinci aşamaya geçilecek. Berberler, kuaförler ve dış mekanda hizmet veren restoran ve kafe gibi yerlerin yanı sıra kütüphane ve müzeler açılabilecek. Bu tarihten itibaren altı kişiye kadar bu tür yerlerde buluşmak mümkün olacak.

Üçüncü aşama ise 17 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe girecek. İki farklı aileden kişilerin kapalı mekanlarda buluşmalarına izin verilecek. Sinemalar, oteller açılacak. Konserlere ve spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak. Büyük ihtimalle stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

21 Haziran’da dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Bu tarihte sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlamalar kaldırılabilecek ve ekonominin hala kapalı olan, gece kulüpleri gibi sektörleri de açılacak.