Britanya’da nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi

Britanya’da otomotiv şirketlerinin Covid-19 salgını nedeniyle üretim tesislerini kapatmasıyla nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) açıklamasında, üretimin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 99.7 seviyesinde azaldığı bildirildi. 45 otomobil Britanya içinde alıcı bulurken, geri kalan otomobiller ihraç edildi.

Reklam

Böylece Britanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük otomobil üretim verisi kaydedildi.

Britanya’da nisan ayı itibariyle yıllık bazda toplam otomobil üretimi yüzde 27.6 azalarak toplam 319 bin 449’a geriledi.

Açıklamada, Britanya otomotiv şirketlerinin nisan ayında salgınla mücadelede sağlık personelinin kullanması için 700 bin kişisel koruyucu ekipman ürettiği belirtildi.

Reklam

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, “Otomobil üretiminin nisan ayında tamamen rafa kalmasının ardından, veriler şaşırtıcı değil. Fakat yine de bu veriler endüstrimizin karşılaştığı zorlukların ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından önemli” İfadelerini kullandı.