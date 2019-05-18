Britanya’da Muhafazakar Parti ‘Boris’i durdur’ kampanyası başlatıyor

Brexit görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamasının ardından Britanya Başbakanı Theresa May’in yerine geçmesi beklenen adaylardan biri olan eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson anketlerde önde fakat Johnson’ın kendi partisi ‘Boris’i durdur’ kampanyası başlatıyor.

Fotoğraf: Reuters

İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Muhafazakar Parti’de koyu bir Brexit savunucusu Johnson’un ülkenin bir sonraki başbakanı olmaması için ‘Boris’i durdur’ kampanyası başlattı.

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Partinin eski lideri: Johnson sandıkta intihar anlamına gelir

Muhafazakar Parti’nin, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ı destekleyen eski başkanı Sir Patrick McLoghlin, koyu Brexitçilerin anlaşmasız bir Brexit’e ideolojik bir şekilde sarılmış olmasını ‘pervasızca’ bulduğunu belirterek: “Eğer Johnson’ın istekleri güçle birleşirse bu sandıkta intihar anlamına gelir” görüşünü savundu.

McLoghlin Sunday Times’a ise şunları söyledi: “Kendimizi Brexit partisi olarak tanımlamak ve en zorlu Brexit yolunu seçmek – bunu kabul etmeyecek bir meclisle yapmak – hükümetin felce uğraması ve seçmen nezdinde intihar anlamına gelir.”