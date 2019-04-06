Britanya’da marketler saldırılardaki artış nedeniyle mutfak bıçağı satışını durduruyor

Britanya’nın altıncı büyük süpermarket zinciri Co-operative Group, ölümle sonuçlanan bıçaklı saldırılardaki artışa bağlı mutfak bıçağı satışını durduran son zincir oldu.
2018 yılında İngiltere ve Galler’de ölümle sonuçlanan 285 bıçaklı saldırı olmuş ve bu kayıtlardaki 70 yılın en yüksek rakamı olarak açıklanmıştı.
Co-operative Group CEO’su Steve Murrells şirketin cuma günü finansal sonuçlarını açıkladığı toplantıda yaklaşık üç hafta önce tüm mağazalarında mutfak bıçağı satışının sonlandırıldığını açıkladı.
Fortune’da yer alan habere göre, ABD’li Walmart’a ait Asda süpermarket zinciri de bir ay önce nisan sonuna kadar mağazalarındaki mutfak bıçağı satışının sonlandırılacağını açıklamıştı.
Bıçaklı saldırılardaki artış Britanyalı politikacıları da harekete geçirmiş, Başbakan Theresa May konuya ilişkin özel bir toplantı düzenlemiş ve öğretmen ve sağlık görevlilerine bu şiddet içerikli saldırılarla mücadelede sorumluluk veren planlarını açıklamıştı.
Geçen yıl aralarında Amazon gibi online alışveriş sitelerinin de olduğu 17 perakende şirketi bıçak alımlarında reşit olma şartı getirilmesi konusunda anlaştı. Ülkenin en büyük süpermarket zinciri Tesco ise 2016 yılında şehirdeki Express mağazalarında ve online mağazasında mutfak bıçağı satışını durdurmuştu. Morrissons süper market zinciri de bıçak satışını durduran şirketlerden biri.