Britanya’da mahkemeden Ankara Anlaşması davasında ret

Britanya’da Türk girişimciler Ankara Anlaşması davasını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Britanya’da yüksek mahkeme, Ankara Anlaşması davasında mahkemenin müdahalesini gerektirecek kadar büyük mağduriyet olmadığını gerekçe göstererek, Türk girişimcilerin açtığı davayı reddetti.

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Ankara Anlaşması kapsamında Britanya’da iş kuran Türk girişimciler, kalıcı oturum koşullarını geriye dönük olarak zorlaştıran İngiliz hükümetine karşı bu davayı açmışlardı.

Anlaşma ne kadar uygulamada kalacak belirsiz

1961 tarihli Ankara Anlaşması (ECAA Agreement) uyarınca Britanya hükümeti, Avrupa Birliği’yle (AB) işbirliği anlaşması imzalamış ülkelerin vatandaşlarına iş kurma izni verebiliyor. Romanya ve Bulgaristan’ın da aralarında olduğu bazı diğer ülkelerin AB’ye katılması sonrası bu haktan yalnızca Türk vatandaşları yararlanıyor.

Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı.

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Bununla birlikte Britanya’nın AB’den çıkma süreci nedeniyle anlaşmanın daha ne kadar uygulamada kalacağı belirsiz bir hal aldı.

Başvuru 5 yıldan sonra

Anlaşma kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yapılan son düzenlemeyle Britanya’dan ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, Mart 2018’de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.