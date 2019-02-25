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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da LGBT, aile içi şiddet ve regl ilköğretim müfredatında

Britanya’daki ilkokullarda aile içi şiddet, regl ve internet güvenliği gibi konular müfredata dahil edildi. Cinsel ilişki ve LGBT birey olmak gibi konular ise orta okul müfredatına alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yeni müfredat, gelecek yıldan itibaren uygulamaya konacak.

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Britanya’da seks eğitimi 2017’den beri zorunlu. Ancak bu derslerde neler öğretilmesi gerektiği konusunda bir süredir halkın ve sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınıyordu.

Müslümanlar protesto ediyor

Anaokulundan itibaren okullarda cinsiyet eğitiminin zorunlu olması , geçtiğimiz günlerde bazı Müslüman gruplarca protesto edilmişti.

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Birmingham’daki bir okuldaki gösterilerde protestocu aileler, müfredatı ‘benim çocuğum benim kararım’ yazılı pankartlarla protesto etmişlerdi.


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