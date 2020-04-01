Britanya’da kısmi sokağa çıkma yasağı işe yaradı, ‘yeni vaka’ hızı düşüyor

Britanya’da geçen günlerde corona virüsü salgını nedeniyle uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonuç verdi. Alınan tedbirlerin ardından, insanların yakınlarıyla olan ilişkilerinin yüzde 70 oranında azaldığı, vaka hızında ise düşüş gözlendiği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Euronews’in haberine göre, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) bilim insanlarının son araştırmalarında, kısmi sokağa çıkma yasağıyla, insanların akraba, arkadaş ve komşularıyla olan fiziksel görüşmelerinin azaldığını, buna paralel olarak vaka hızında düşüş yaşandığını açıkladı.

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Estimates from @cmmid_lshtm suggest #UKlockdown could be driving #COVID19 reproduction number below one.



But John Edmunds says they're not to be read as ‘job done’. "They should be used as motivation to keep following UK government instructions."



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‘Ulusal Sağlık Servisi’nin üzerindeki yükü azaltmalıyız‘

1300 kişi üzerinde yapılan araştırmayı değerlendiren LSHTM görevlisi John Edmunds, şunları söyledi: “Elde ettiğimiz ilk veriler, salgının yayılma hızının düştüğünü gösteriyor. Bu gelişme, hükümetin alacağı diğer kararların uygulanmasında bizi motive etmeli. Virüsün yayılma hızını daha da azaltarak Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) üzerindeki büyük yükü azaltmalıyız.”

Britanya Başbakanı Boris Johnson, 24 Mart’ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Alınan önlemlere göre, evde karantina altında olan kişiler sadece eczane, market ya da spor yapmak için günde bir kere sokağa çıkabilme hakkına sahip.

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Britanya’da toplam vaka sayısı 29 bin 474’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 356’ya ulaştı.