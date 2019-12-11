Britanya’da Johnson’ın seçimi kazanması garanti değil

Britanya’nın önde gelen anket şirketlerinden YouGov, seçimlerde başbakan Boris Johnson’un çoğunluğu ile ilgili tahminlerini düşürerek, Muhafazakar Parti’nin galibiyetinin kesin olmadığını açıkladı.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın 12 Aralık’ta erken genel seçim yapılmasına ilişkin önergesi, 29 Ekim’de parlamentoda 20’ye karşı 438 oyla kabul edilmişti.

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Reuters’in haberine göre geçen iki seçimde sonuçları tutarlı şekilde analiz eden YouGov, Johnson’ın çoğunluğunu sağlayan koltuk sayısının yarıdan fazla azalarak 68’den 28’e ineceğini tahmin etti.

İhtimaller arasında Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti’nin galibiyetinin yanı sıra kimsenin çoğunluğu elde edemediği koalisyon hükümeti de bulunuyor.

12 Aralık seçimi, Johnson’ın çoğunluğu elde ederek Britanya’yı hızla AB’dan çıkaracak Brexit sürecini işletme taahhüdünde bulunması dolayısıyla tüm partiler tarafından Britanya tarihinin en önemli seçimlerinden biri olarak tanımlanıyor.

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Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise yeni bir Brexit referandumu yapılacağını ve kamu hizmetleri ile demiryollarının yeniden millileştirileceği taahhüdünde bulundu.

YouGov’un seçim tahmininde, Muhafazakar Parti 339 koltuk ile 650 koltuklu mecliste oyların %43’ünü, İşçi Partisi’nin ise 231 koltuk ile oyların %34’ünü alması öngörülüyor.

Bu sonuçlar, Muhafazakar Parti’nin 1987’de Margaret Thatcher’dan sonraki en yüksek oy oranına ulaşacağı anlamına gelse de YouGov, Muhafazakar Parti’nin koltuk sayısının 311 ile 367 arasında değişiklik gösterebileceğini belirtti.

Anketin yayımlanmasının ardından Asya piyasasındaki işlemlerde yarım cent kadar düşüş gösteren sterlin, dolar karşısında 1.3107 seviyesine kadar sert düşüş gösterdi. Londra’da ise %0.3 kadar değer kaybederek 1.3117 seviyesinden işlem gördü. Seçimin başlamasına kadar altı anketin daha yayımlanması bekleniyor.

Sandıklar TSİ ile 1000’da açılacak ve gece 0100’de kapanacak.