Britanya’da işverenlerin ‘Aşı yoksa iş yok’ politikası gündemde

Britanya’da işverenlerin işe alımlarda Covid-19 aşısını zorunlu tutması ya da mevcut çalışanlarının sözleşmelerini yenileyerek aşı olmalarını sağlaması gündeme geldi.

Fotoğraf: AA

Aşıdan sorumlu bakan Nadhim Zahawi’nin aşı şartının işverenlere bağlı olduğunun açıklamasının ardından ‘aşı yoksa iş yok’ tartışması başladı.

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Financial Times’a konuşan hukuk firmaları bakım evleri gibi işyerlerinin çalışanlarına aşı şartı uygulamasına başlamak için sözleşmeler üzerinde çalıştığını ifade etti.

Tesisat firması Pimlico Plumbers yeni işe alımlarda ‘aşı yoksa iş yok‘ politikasını uygulayacağını duyurdu.

Sağlık hizmetleri veren Barchester firması da benzer bir uygulamaya geçeceğini belirtti

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Ancak böyle bir uygulamanın işyerlerinde aşı olmamayı tercih edenler ya da aşıya erişimi olmayan açısından ayrımcılığa neden olacağı endişeleri yükseldi.

Hukukçular bu tür sözleşmelerin mahkemeye taşınacağı görüşünde. İşverenlerin çalışanları aşı olmaya zorlayamayacağı ifade ediliyor.