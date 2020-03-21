Britanya’da işe gidemeyenlere devlet maaş verecek

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, işyerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin, ayda 2 bin 500 sterline (19 bin lira) kadar hükümet tarafından karşılanacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sunak, yeni tip corona virüsü salgınının ekonomiye etkilerine karşı alınan bazı önlemleri açıkladı.

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Maliye bakanı, insanların işlerini kaybetmekten endişe duyduğunu belirtirken, alınan önlemlerin insanların işlerini ve gelirlerini de koruyacağını ifade etti.

Sunak, ülke tarihinde ilk kez hükümetin vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adım atacağını belirtti.

Söz konusu program başlangıçta en az üç ay sürecek, gerekirse uzatılacak.

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Sunak, vergi sistemi aracılığıyla daha fazla nakit akışı desteği de sağlayacaklarını söyledi. Ülkede işletmelerin çalışanlara ödeme yapması ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için KDV ödemeleri bir sonraki çeyreğe ertelendi.

Bu sayede işletmelerin haziran sonuna kadar vergi ödemesi yapmayacağına değinen Sunak, bunun işverenlere doğrudan 30 milyar sterlinlik nakit sağladığı ve bunun milli gelirin yüzde 15’ine denk olduğu bilgisini verdi.