Britanya’da ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Britanya’daki ilk Covid-19 aşısı, 90 yaşındaki Margaret Keenan’a uygulandı.
Ülkedeki aşılama programı bugün yerel saatle 07:00 sıralarında Coventry Üniversite Hastanesi’nde uygulanan aşıyla başladı.
İlk aşı, hemşire Matron May Parsons tarafından, gelecek hafta 91 yaşına basacak Kuzey İrlandalı yaşlı bir kadına yapıldı.
Keenan, aşıdan sonra, bugünü ‘en iyi erken doğum günü hediyesi’ olarak tanımlarken, kendisini ‘çok ayrıcalıklı’ bulduğunu ifade etti.
Keenan, yılın büyük bölümünde tek başına kaldıktan sonra artık ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için ‘dört gözle beklediğini’ dile getirdi.
90 yaşındaki kadın, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği aşının denemeler dışında yapıldığı ilk insan oldu.
Britanya’da ilk aşamada 80 yaş üstü ile sağlık ve bakım personellerine aşı uygulanacak.