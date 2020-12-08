Britanya’da ilk Covid-19 aşısı uygulandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık’ta, 22-24 Aralık’ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak’a ertelendiğini duyurdu.