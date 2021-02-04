Britanya’da iki ‘corona’ aşısının birlikte kullanıldığı bir deney yapılıyor: 4 bin farklı mutasyon var

Britanya Aşı Dağıtım Bakanı Nadhim Zahawi dünyada şu anda Covid-19 hastalığına yol açan 4 bin farklı virüs mutasyonu olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sky televizyonuna konuşan Zahawi aralarında Pfizer ve AstraZeneca’nın da bulunduğu aşı üreticilerinin aşılarını geliştirmek için çalışma yürüttüğünü söyledi.

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Zahawi “Şu an mevcut aşıların Kent ya da diğer mutasyonlar üzerinde özellikle de hastalığı ağır geçirme ya da hastaneye yatışları azaltma konusunda etkili olmama ihtimali düşük” dedi.

Zahawi şöyle konuştu: “Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve diğer tüm aşı üreticileri aşılarını geliştirmek ve sayısı 4 bine ulaşan corona virüsünün tüm varyasyonlarına karşı etkili olması için çalışıyor.”

İki aşı aynı anda

Öte yandan, Britanya’da Pfizer ve AstraZeneca aşılarının iki doz olarak peş peşe kullanımının hastalığa karşı yaratacağı bağışıklık tepkisini ölçmek için deney yapılıyor.

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Britanyalı bilim insanları bu deneyin iki farklı aşının birlikte kullanılıp kullanılmayacağını anlamamıza yardımcı olabileceğini söyledi. Bağışıklık tepkisine yönelik verilerin haziran ayında toplanacağı ifade edildi.

Deneyde aşılar birbiri ardına dört ve 12 haftalık aralarla uygulanacak.

Deneye 800 kişinin katılması bekleniyor.