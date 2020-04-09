Britanya’da hükümet, merkez bankasından milyarlarca sterlin para çekecek

İngiltere Merkez Bankası (BoE), kredi piyasalarından borçlanamaması halinde, corona virüsünün yayılmasıyla mücadele etmek için hükümete geçici olarak finansman sağlamayı kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

BoE böylece en son 2008 finansal krizinde kullanılan önlemi yeniden devreye alacak.

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Britanya Başbakanı Boris Johnson’un hükümeti, şirketleri ve çalışanları yüzyıldan fazla bir süredir görülen olası en büyük ekonomik krizden korumak için tarihi harcama ve vergi indirimi vaatlerinde bulunarak borçlanma planlarını 10 milyar sterlin artırdı.

Britanya hazinesi genellikle tahvil ihracı yoluyla finansal piyasalardan doğrudan borçlanıyor. Yatırımcılar, bu haftaki tahvil ihracında, bir kısmı tarihi dip seviyelerden getirilerle 10 milyar sterlinden fazla tahvil aldı.

Ancak geçen ay, yani BoE’nin 200 milyar sterlin büyüklükte bir alımla piyasaya yatırımcı olarak gelme kararından önce piyasalardan borçlanmak çok daha zordu.

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‘Nakit akışını düzene koymak için’

BoE’nin bugünkü açıklamasıyla, hükümetin merkez bankasındaki hesabından doğrudan milyarlarca sterlin para çekmesine izin verecek.

BoE, maliye bakanlığı ile ortak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Geçici bir önlem olarak, COVID-19’un neden olduğu aksamalar süresince nakit akışlarını düzene koymak ve piyasaların düzenli işleyişini desteklemek için gerektiğinde hükümete kısa vadeli ek likidite kaynağı sağlanacak.”

BoE, hükümetin borcu yıl sonuna kadar geri ödeyeceği taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Türkiye’de İşsizlik Fonu’na borç vermişti

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası’ndan kaynak sağlama yoluna Türkiye’de de gidilmişti. Merkez Bankası, Cumhurbaşkanlığı’nın başlattığı bağış kampanyasına 100 milyon lira katkıda bulunurken, banka tarihinde görülmemiş tahvil alımlarıyla ‘corona’ önlemleri kapsamında kaynak ihtiyacı doğan İşsizlik Fonu’na bir haftada yaklaşık 15 milyar lira borç vermişti.