Britanya’da, halk evde corona testi yapabilecek: Parmaktan kan alınarak uygulanıyor

Britanya’daki Kamu Sağlığı Kurumu bünyesindeki Ulusal Enfeksiyon Servisi’nin müdürü Prof. Sharon Peacock, ülke halkının birkaç gün içinde evde ‘corona’ testi yapabileceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Daily Telegraph’taki habere göre milletvekillerine bilgi veren Peacock, bir kişinin virüsü taşıyıp taşımadığını parmaktan kan örneği alınarak öğrenilmesini sağlayan test kitlerinden 3.5 milyon adet satın alındığını söyledi.

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Peacock, kitlerin laboratuvar ortamında denenip kontrollerinin sağlanacağını ve çok yakında ülkenin her yerinde şubesi olan eczane zinciri Boots ve Amazon aracılığıyla temin edilebileceğini söyledi.

Peacock şunları söyledi: “Sonuç verdiklerine kanaat getirir getirmez halkın kullanımına sunacağız. Bu hafta sonuna yetişir diye düşünüyorum. Ayrıca sağlık çalışanları, bünyelerinin antikor (bir hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmeye yarayan madde) geliştirip geliştirmediğini öğrenebilirler test sayesinde ve gönül rahatalığıyla işlerine gidebilirler.”