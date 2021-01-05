Britanya’da günlük vaka sayısı ilk defa 60 bini geçti; Almanya’da kısıtlamalar ocak sonuna uzatıldı

Covid-19’un yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki Britanya’da günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti. Almanya ise kısıtlamaları, daha da sertleştirerek, ocak sonuna uzatmaya karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

Britanya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye Covid-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu.

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Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, bir önceki haftaya oranla yüzde 45.3 artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

Britanya Halk Sağlığı Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yazılı açıklamasında, vakalardaki hızlı artışın son derece endişe verici olduğunu ve kış aylarına hastaneler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığını belirterek, “Bu yüzden eğer yapabilirsek evde kalmalı, temasları azaltmalı ve bu virüsün yayılmasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız” dedi.

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Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında bugünden geçerli olmak üzere karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke çapındaki karantinanın ay sonuna kadar uzatıldığını ve artan vakaların kontrolünü ele geçirmek için yeni daha sert kısıtlamalar getirildiğini söyledi.

Merkel, 16 federal eyalet liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere, “Teması daha katı bir şekilde kısıtlamamız gerekiyor … Tüm vatandaşlardan, iletişimi mutlak minimumla sınırlamalarını istiyoruz” dedi.