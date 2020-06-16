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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da geliştirilen yeni ‘corona’ aşısında insan deneyleri başlıyor

Britanya’nın başkenti Londra’daki Imperial College’da geliştirilen potansiyel ‘corona‘ aşısının deneyleri başlıyor.

Fotoğraf: Pixabay (Arşiv)

İlk aşamada 18-70 yaş aralığında 300 sağlıklı bireyin katılacağı deneylerde iki doz aşı uygulanacak. Başarılı bir bağışıklık tepkisi sağlanırsa deney 6 bin kişiyle devam edecek.

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Çalışmayı yürüten Prof. Robin Shattock, ilk aşamada üretilen aşıların hastalıktan tamamen koruma sağlayamasa da hastalığın ağır geçmesini engelleyebileceğini, bunun da çok yararlı olacağını belirtti.

Geliştirilen aşı uygulandığında hücre kaslarını enfeksiyondan koruyan proteinleri sentezlemesini sağlıyor. Hayvan testlerinde güvenli olduğu görülen aşı etkili bir bağışıklık tepkisi yaratmayı da başardı.

Imperial College London’ın aşı çalışması, Britanya hükümetinden 41 milyon pound fon alıyor.

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