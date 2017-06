Britanya’da ‘kumar’ tutmadı: Başbakanın partisi çoğunluğu elde edemedi

Britanya’da yapılan erken seçimlerde sandıktan Muhafazakar Parti birinci çıktı ancak çoğunluğu elde edemedi.

Britanya Başbakanı Theresa May nisan ayında sürpriz bir şekilde Brexit sürecinde parlamentoda ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu savunup erken seçim istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de May’in çağrısına olumlu yanıt vermişti.

Dün gerçekleşen seçimlerin şimdiye kadar açıklanan sonuçlarına göre hiçbir partin mecliste çoğunluğu elde edemedi.

May’in lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin 312 koltukta kalması, Jeremy Corbyn’in lideri olduğu İşçi Partisi’nin sandalye sayısını 259’a yükseltmesi bekleniyor. Mecliste çoğunluk elde etmek için toplam koltuk sayısının yarısından bir fazlasına, yani 326’ya ulaşmak gerekiyor.

Elini güçlendiren Corbyn oldu

Corbyn, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından May’i istifaya davet etti.

Corbyn, “Bu seçim çağrısı, başbakanın büyük bir çoğunluk kazanarak, gücünü ortaya koyması için yapıldı. Bu geceki sonuçlardan bir mesaj çıkarsa, bu şudur: Başbakan bir yetki almak istediği için bu seçimi istedi. Ve aldığı yetki, Muhafazakârların kaybolan sandalyeleri, kaybolan oyları, kaybolan desteği ve güveni oldu” diye konuştu.

Yeni hükümeti kimin kuracağı belli olana kadar ve May istifa etmediği sürece Muhafazakar Parti iktidarda kalmaya, May de başbakan olmaya devam edecek. Partiler arasında yapılacak koalisyon görüşmelerinin ardından May ya da Corbyn’in başbakan olması bekleniyor.

Koalisyon hükümeti ihtimali ise 2010’a göre daha zayıf olarak görülüyor.

Brexit süreci sarkabilir

Britanya’nın AB’den ayrılma görüşmelerinin 19 Haziran’da başlaması planlanırken, seçimlerin ardından hükümetin zamanında kurulamaması durumunda bu görüşmelerin tarihi sarkabilir.

Britanya basını May’e yüklendi

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Britanya’da birçok gazete, May’in erken genel seçim kararıyla ‘oynadığı kumarı kaybettiğini’ yazdı.

The Times gazetesi, ‘May’in büyük kumarı başarısızlığa uğradı’ manşetini atarken Başbakan’ın ‘çoğunluğu sağlayamaması ihtimalinin utanç verici’ olduğunu ifade etti.

Guardian, özellikle Corbyn’in yedi hafta boyunca düzenlediği 100 mitingde yaşanan heyecanlı atmosferi vurguladı. Gazete, İşçi Partisi’nin özellikle sokaklarda örgütlenerek yoğun bir seçim kampanyası yürüttüğünü aktardı.