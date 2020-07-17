Britanya’da en erken kasım ayına kadar normal hayata dönülmeyecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgınından sonra en erken kasım ayına kadar normal yaşantıya tam olarak dönülemeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Johnson, gece kulüplerinin ve iç mekanlardaki çocuk oyun alanlarının kapalı kalması ve düğünlerin ise sınırlandırılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Ekim ayından itibaren seyircilerin spor stadlarına giriş yapmalarına izin verileceğini de belirten Johnson, hükümetin kasımdan itibaren hızla normal hayata dönülmesini beklediğini de sözlerine ekledi.