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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da en erken kasım ayına kadar normal hayata dönülmeyecek

Britanya Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgınından sonra en erken kasım ayına kadar normal yaşantıya tam olarak dönülemeyeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Johnson, gece kulüplerinin ve iç mekanlardaki çocuk oyun alanlarının kapalı kalması ve düğünlerin ise sınırlandırılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Ekim ayından itibaren seyircilerin spor stadlarına giriş yapmalarına izin verileceğini de belirten Johnson, hükümetin kasımdan itibaren hızla normal hayata dönülmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

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