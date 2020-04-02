Britanya’da ekonomiye ‘corona’ darbesi: Dört işletmeden biri çalışan sayısını azalttı

‘Corona’ krizinin ekonomiye ağır darbe vurmasıyla, Britanyalı şirketlerin dörtte birinden fazlası kısa vadede çalışan sayısını azalttı.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ONS) araştırmasına katılan işletmelerin yüzde 27’si kısa vadede personel sayılarını düşürdüklerini, yüzde 5’i ise kısa vadede personel aldıklarını belirtti.

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3 bin 642 işletme arasında 9 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, Britanya Başbakanı Boris Johnson’un 20 Mart’ta ülke ekonomisinin büyük bir kısmının kapatılması talimatı vermesinden sonraki dönemin sadece küçük bir bölümünü kapsıyor.

Şirketlerin yarısı çalışanlarını işten çıkaracak

Britanya Ticaret Odası tarafından 25-27 Mart’ta yapılan bir diğer araştırmaya göre, şirketlerinin neredeyse yarısı çalışanların yarısından fazlasını geçici olarak işten çıkaracak.

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, işsizlikte meydana gelecek artışı sınırlamak için devletin geçici olarak işten çıkarılan ancak şirketlerin kayıtlarında kalan işçilerin ücretlerinin ayda 2 bin 500 sterline kadar olan kısmını ödeyeceğini söylemişti.

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ONS araştırmasına göre şirketlerin yüzde 45’i tahminlerinden daha az satış yaparken, yüzde 5’inin satışları arttı. Şirketlerin yüzde 46’sı personeli evden çalışmaya teşvik etti.