Diken

Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da ekonomiye ‘corona’ darbesi: Dört işletmeden biri çalışan sayısını azalttı

‘Corona’ krizinin ekonomiye ağır darbe vurmasıyla, Britanyalı şirketlerin dörtte birinden fazlası kısa vadede çalışan sayısını azalttı.

Fotoğraf: Reuters

Ulusal İstatistik Kurumu’nun (ONS) araştırmasına katılan işletmelerin yüzde 27’si kısa vadede personel sayılarını düşürdüklerini, yüzde 5’i ise kısa vadede personel aldıklarını belirtti.

Reklam

3 bin 642 işletme arasında 9 Mart ve 22 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, Britanya Başbakanı Boris Johnson’un 20 Mart’ta ülke ekonomisinin büyük bir kısmının kapatılması talimatı vermesinden sonraki dönemin sadece küçük bir bölümünü kapsıyor.

Şirketlerin yarısı çalışanlarını işten çıkaracak

Britanya Ticaret Odası tarafından 25-27 Mart’ta yapılan bir diğer araştırmaya göre, şirketlerinin neredeyse yarısı çalışanların yarısından fazlasını geçici olarak işten çıkaracak.

Britanya Maliye Bakanı Rishi Sunak, işsizlikte meydana gelecek artışı sınırlamak için devletin geçici olarak işten çıkarılan ancak şirketlerin kayıtlarında kalan işçilerin ücretlerinin ayda 2 bin 500 sterline kadar olan kısmını ödeyeceğini söylemişti.

Reklam

ONS araştırmasına göre şirketlerin yüzde 45’i tahminlerinden daha az satış yaparken, yüzde 5’inin satışları arttı. Şirketlerin yüzde 46’sı personeli evden çalışmaya teşvik etti.

Sürü bağışıklığından büyük kapanmaya: Britanya corona muharebesine hazırlanıyor

Britanya ‘corona’ nedeniyle 2 milyon serbest çalışana ödeme yapacak

SON HABERLER

‘Corona’ tedavisi süren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Taşçıoğlu, bir süredir corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Profesörün hayatını kaybettiğini oğlu Twitter’dan duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Taşçıoğlu’nun büyük mücadele verdiğini belirterek Allah’tan rahmet diledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...