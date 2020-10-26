Britanya’da eczanede 12 dakikada sonuç veren ‘corona’ testi uygulaması başlıyor

Britanya’da 12 dakikada sonuç veren ‘corona‘ testi eczanede satılmaya başlayacak.

Fotoğraf: Daily Mail

Eczane ve kozmetik zinciri Boots mağazalarında satılacak testin fiyatı 120 pound olacak.

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Birkaç hafta içinde satışı başlayacak kitin içinde LumiraDx firmasının ürettiği antijen testleri bulunuyor.

İskoçya’daki Ulusal Sağlık Hizmetleri için de ürün tedarik eden LumiraDx’in testleri halihazırda özel jet uçuşları öncesi kullanılıyor.

Online uygulama üzerinden randevu alarak mağazalara gidecek müşterilere profesyonl ekip tarafından test uygulanacak.

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Ancak bu testler de diğer ‘corona‘ testleri gibi yüzde 100 doğru sonuç vermiyor. Şirket testlerinin doğruluk oranının yüzde 97 olduğunu belirtiyor.