Britanya’da depresyondaki kişi sayısı üç ayda iki katına fırladı

Britanya’da Covid-19 salgınında üç ay içinde depresyondaki kişi sayısı neredeyse iki katına çıktı.

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Britanya İstatistik Kurumu (ONS) haziran ayında yetişkinlerin yüzde 19’unun depresyon bulguları gösterdiğini açıkladı. Bu oran mart ayında yüzde 10 seviyesindeydi.

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Kurumun açıklamasında stres ve anksiyetenin depresyonun en yaygın tipi olduğu ifade edildi.

Nüfusun genç, kadın, engelli veya beklenmedik harcamaları karşılayabilecek gelire sahip olmayan kesiminde depresyon oranlarındaki artış daha yüksek kaydedildi.