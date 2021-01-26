Britanya’da Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aştı

Britanya’da, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti.

Fotoğraf: Reuters

Veriler, salgın başladığından bu yana yaklaşık 104 bin can kaybı yaşandığını gösteriyor.

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Britanya Ulusal İstatistik Ofisi ile İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki istatistik ofisleri, son bir haftada Covid-19 kaynaklı yaklaşık 7 bin 776 can kaybı bildirdi. Bu, salgında şimdiye kadar karşılaşılan en yüksek üçüncü can kaybı.

Geçen nisan ayında, Britanya’da dokuz binden fazla ‘corona’ kaynaklı ölümün kaydedildiği iki hafta vardı ancak yedi binden fazla ölümün kaydedildiği başka bir hafta olmadı.

Hayatını kaybedenlerin dörtte üçünü 75 yaş üzerindekiler, üçte birini bakımevinde yaşayanlar oluşturuyor.