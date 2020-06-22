Britanya’da, Covid-19 testinde, ‘evde kendin yap’ dönemi: Bireylerin aldığı tükürük örnekleri incelenecek

Britanya’da herkesin evde kendi başına örnek alabileceği, ‘tükürük’le sonuç veren Covid-19 testlerinin deneme süreci başladı. Testlerle, belirti göstermeyen ancak virüsü taşıyan kişilerin saptanması hedefleniyor.

Fotoğraf: DHA

Southampton Üniversitesi tarafından yürütülen deneme dört hafta sürecek. Üniversitenin bulunduğu Southampton kenti pilot bölge seçildi. Üniversite öğrencileri, çalışanları ile aile hekimliklerinde görevli olanlar, belirli meslek gruplarının temsilcileri ve bu kişilerle birlikte yaşayanlardan oluşan 14 bini aşkın kişi sürece katılacak.

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Bu kişilere test kitleri dağıtılacak. Her hafta bir kaba tükürmek yoluyla elde ettikleri tükürük örnekleri teste tabi tutulacak laboratuvarlara götürülmek üzere onlardan alınacak. Bir saatte sonuç alınacak.

Uzmanlar, örnekleri bireylerin kendilerinin almasının test işlemini kolaylaştıracağını, tükürük örneği almanın burun veya boğazdan sürüntü alınmasından daha kolay olduğunu savunuyor.

Pilot bölgedeki deneme başarılı olursa, yaygınlaştırılacak yöntemle belirti göstermese de virüsü taşıyan kişilerin hastalığı yaymasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Örnek almanın yanı sıra testin de evde yapılması planlanıyor.

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Virüs tespit edilen kişilerden kendilerini izole etmeleri istenecek.