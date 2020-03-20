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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da ‘corona’yla mücadele için 65 bin eski hemşire ve doktor göreve çağrıldı

Britanya Sağlık Bakanlığı corona virüsüyle mücadele etmek için 65 bin eski doktor ve hemşireyi göreve çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da ‘corona’yla mücadele için son sınıf tıp öğrencileri de geçici olarak göreve çağrılmıştı.

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Hemşirelik hizmetlerinden sorumlu yetkili Ruth May’in açıklaması şöyle: “Bunu tek başına yapamayız. Bu yüzden, yakın zamanda görevi bırakmış olan tüm hemşirelerimizin bu küresel salgın sırasında bilgi ve tecrübelerini bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Çünkü hayat kurtarmak için yardımlarınızı esirgemeyeceğinizden hiç şüphem yok.”

Britanya Hemşirelik ve Ebelik Konseyi, son üç yıl içindeki iş akdi sona ermiş olan 50 binden fazla hemşireye yazı gönderdi. Genel Sağlık Konseyi ise 2017’den beri görev yapmayan 15 bin 500 kadar doktora çağrıda bulunacak.

Britanya’da bugüne kadar 2689 kişiye ‘corona’ teşhisi kondu. Bunlardan 137’si hayatını kaybederken, 65 kişi tedavi edildi.

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‘Corona’ salgını tüm dünyaya yayılırken, hükümetler, şirketler ve yatırımcılar 1918’deki grip salgınından beri yaşanan en büyük toplumsal sağlık kriziyle mücadele ediyor.

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