Britanya’da ‘corona’ aşısı uygulanan ikinci kişi William Shakespeare oldu

Kullanım onayının ardından dünyada klinik deneylerin dışında Pfizer ve BioNTech aşının uygulandığı ikinci insan William Shakespeare isimli Britanya vatandaşı oldu.

Fotoğraf: Twitter

Britanya, geçen hafta Pfizer-BioNTech şirketlerinin ürettiği Covid-19 aşısının kullanımı için onay vererek yaygın kullanım izni veren ilk ülke olmuştu.

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Bu sabah erken saatlerde başlayan aşı uygulamasında ilk aşı, gelecek hafta 91 yaşına basacak Kuzey İrlandalı Margaret Keenan’a yapıldı.

Dünya edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden İngiliz oyun yazarı ve şair William Shakespeare ile aynı adı taşıyan ikinci kişiyi ise BBC sağlık editörü Hugh Pym Twitter hesabından paylaştı.

Britanya’da ay sonuna kadar dört milyon doz aşı uygulanması planlanıyor.