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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da çocuğunu kaybeden ebeveynlere iki haftalık ‘yas izni’ verilecek

Britanya’da 18 yaşının altında çocuğunu kaybeden anne-babaya, işveren tarafından iki haftalık ‘yas izni‘ verilmesini sağlayan yasal düzenleme yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlıktan yapılan açıklamada iki haftalık ‘yas izni‘nden ülkede her yıl 10 bin anne-babanın yararlanacağını ve dünyada bu amaçla verilen en uzun yasal izin olduğu belirtildi.

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Nisan ayında uygulanmaya başlayacak yeni düzenleme, düşük yapılan durumları ya da doğum sırasında hayatını kaybeden bebekleri de kapsayacak.

‘Jack yasası’ olarak da bilinen düzenlemede kişinin ne kadar süreyle iş yerinde çalıştığına bakılmayacak.

2010 yılında Lucy Herd isimli bir anne 23 aylık bebeği Jack’i kaybettikten üç gün sonra eşinin işe başlamak zorunda kalmasıyla bir kampanya başlatmıştı. Herd oğlunun anısının bu yeni düzenlemeyle yaşayacağını bilmenin buruk sevincini yaşadığını söyledi.

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