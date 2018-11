Britanya’da Brexit bakanı istifa etti

Britanya hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden, Brexit Bakanı Dominic Raab anlaşma taslağını yerine getiremeyeceğini gerekçe göstererek istifa etti.

Britanya’nın AB’den çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor. 23 Haziran 2016’da ülkede yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alınmıştı.

Britanya’nın AB’den ayrılma sürecini yöneten isim olan Dominic Raab, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Raab, aynı paylaşımında “AB ile anlaşmamız için önerilen şartları destekleyemem” ifadesine yer verdi.

Raab, Başbakan Theresa May’in yaptığı Brexit anlaşmasını da eleştirdi. Raab, May’in planının Birleşik Krallık’ın birliğini tehdit ettiğini savundu.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz

