Britanya’da Brexit bakanı istifa etti

Britanya hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden, Brexit Bakanı Dominic Raab anlaşma taslağını yerine getiremeyeceğini gerekçe göstererek istifa etti.

Britanya’nın AB’den çıkışının kısaltması olan Brexit, dünyayı sarsmaya devam ediyor. 23 Haziran 2016’da ülkede yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı alınmıştı.

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Britanya’nın AB’den ayrılma sürecini yöneten isim olan Dominic Raab, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Raab, aynı paylaşımında “AB ile anlaşmamız için önerilen şartları destekleyemem” ifadesine yer verdi.

Raab, Başbakan Theresa May’in yaptığı Brexit anlaşmasını da eleştirdi. Raab, May’in planının Birleşik Krallık’ın birliğini tehdit ettiğini savundu.

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Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) November 15, 2018

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir ‘ayrılık ücreti’nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Britanya’ya bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Avrupalı liderlerin anlaşmayı onaylayacağı zirvenin 25 Kasım’da yapılacağını açıklamıştı.