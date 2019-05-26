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Yaramazlara biraz batar!

Britanya’da böcek salyasının izini sürecek gönüllü aranıyor

Britanya’da, ‘salya’ ya da diğer adıyla ‘köpük böceği’nin izini sürecek gönüllüler aranıyor. Nedeni, bu küçük böceklerin bitkiler üzerinde, ölümcül bir hastalığa neden olan bakteri bırakıyor olmaları.

Fotoğraf: www.theatlantic.com

Bilim insanları, gezindikleri bitkiler üzerinde köpük benzeri salya bırakan böceklerin izine nerelerde rastlandığına dair veriler sayesinde harita çizerek ‘bitkileri öldüren hastalıkla’ mücadelede kullanacak.

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BBC’deki habere göre ‘yaprak yanıklığı’ olarak bilinen ‘Xylella fastidiosa’ adlı hastalık Avrupa Birliği ülkelerinde başta zeytin ağaçları dahil çok sayıda bitkiye zarar verdi. Britanya’da henüz böyle bir durumla karşılaşılmadı ancak alarma geçen bilim insanları, hastalığa neden olan böceklerin izini sürecek binlerce gönüllüye ihtiyaç olduğunu belirterek çağrı yaptı.

Böceklerin, lavantadan biberiyeye, zeytinden meşeye çok sayıda bitkiye zarar verecek bakteriyi taşıdığına vurgu yapan bitki uzmanı Dr Rebekah Robinson, “Bu nedenle evlerinin bahçelerinde, çayırda, kırda salyasına veya kendisine rastladıkları her yerde not tutmalarını ve bize bildirmelerini istiyoruz”  dedi.

Robinson, sonuçların Xylella bakterisinin Britanya’da ne ölçütte ve nerelerde yaygın olduğuna yardımcı olacağını belirterek bunun ülkenin doğal yaşamını korumak için çok önemli olduğunu altını çizdi. Hastalık Avrupa’da altı yıl önce İtalya’nın güneyindeki zeytin bahçelerinde görülmeye başlandı; sonra Fransa ve İspanya’ya sıçradı.

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