Britanya’da bir üniversitedeki 24 bin sterlinlik ‘Greta heykeli’ tepki çekti

Britanya’da bir üniversitede dikilen iklim aktivisti Greta Thunberg’in heykeli tepki topladı. Öğrenciler, 24 bin sterlinlik (272 bin 806 lira) bronz heykele “Para israfı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Ülkenin güneyindeki Winchester Üniversitesi’nde öğrenciler, heykelin maliyetinden duydukları endişeyi dile getirerek bunu bir ‘gösteriş projesi’ olarak adlandırdı.

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Üniversite yönetimi ise, bronz heykelin İsveçli iklim aktivistinin ‘ilk gerçek boyutlu heykeli olduğunu’ söyledi ve Thunberg’in ‘ilham verici bir figür ve üniversitenin sürdürülebilirlik ve sosyal adalete olan bağlılığının bir sembolü olduğunu’ kaydetti.

Üniversitenin öğrenci sendikası, heykelin salı günkü açılışının öncesinde, “Greta’ya amacı ve kararlılığı için hayranlık duymamıza rağmen heykele göz yumamayız” dedi.

Üniversite, proje için öğrenci desteğinden veya personelden ‘para aktarılmadığını’ ifade etti.