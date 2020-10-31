Britanya’da bir aylık karantina

Britanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 5 Kasım’dan itibaren yeni karantina ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başbakan Boris Johnson, vaka sayılarının 1 milyonu geçmesi ve ikinci dalganın sağlık sisteminde yoğunluk oluşturma tehdidine karşı ulusal karantina ilan edildiğini söyledi.

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Karantina süreci, gelecek perşembe günü gece yarısından itibaren başlayarak, 2 Aralık’a kadar devam edecek.

Johnson, kararı duyururken “Şimdi harekete geçme zamanı çünkü alternatif yok” dedi.

Yeni karantinaya göre, zorunlu ihtiyaçların karşılanacağı mağazalar hariç tüm mağazalar kapalı olacak. Bar ve restoranlar, yalnızca paket servis hizmeti verebilecek. Okullar ve üniversiteler açık kalacak.