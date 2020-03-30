Britanya’da, bir aileden 17 kişiye ‘corona’ bulaştı

Britanya’da, bir aileden 17 kişi ‘corona’ya yakalandı. Covid-19 nedeniyle 9 Şubat’ta hayatını kaybeden 86 yaşındaki aile büyüğü Sheila Brooks’un iki hafta önceki cenazesine katılan 17 kişiye virüs bulaştı.

Fotoğraf: metro.co.uk

13 Mart’taki cenazeden hemen sonra belirti görülen, Brooks’un 65 yaşındaki yeğeni Susan Nelson (önde, soldan ikinci) 17 Mart’ta hastalık nedeniyle hayatını kaybetti ve 16 akrabasının testi pozitif çıktı. Nelson’ın eşi, kızı, büyük amcasında dayısı da hastalığa yakalandı.

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Nelson’ın 34 yaşındaki kızı Amanda Nelson, “Büyük teyzemin cenazesinde ailece bir araya geldik ve çoğumuz hastalandık. Büyük teyzem öleli çok oldu ancak cenazede kalabalık olduğumuz için virüsün bulaştığını düşünüyorum. Aslında büyük teyzemi de sayarsak virüs 18 kişiye bulaştı” dedi.

Virüsün bulaştığı çoğu aile üyesinin durumunun iyiye gittiğini, sadece bir kişinin durumunun ağır olduğunu anlatan Amanda Nelson şunları söyledi: “21 yaşındaki kuzenimde de var, bende de, 88 yaşındaki büyük dayımda da… Bu nedenle herkesin evde kalmasını öneriyorum. Başka bir ailenin daha böyle bir acı yaşamasını istemem.”

Annesini kaybetmenin acısını tarif etmenin zor olduğunu ifade eden Amanda Nelson, “Lütfen herkes hem kendisi hem de sevdikleri için kurallara uysun. Kendini izole etsin” dedi.

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Annesinde öksürük ve nefes darlığı şikayetinin olduğunu belirten Amanda Nelson, “Maalesef bu salgın sırasında insanlar tek başına ölüyor. Ben gidemedim ama babam annemin son anlarında oradaydı” ifadelerini kullandı.