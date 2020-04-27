Britanya’da Başbakan Johnson 22 gün sonra işbaşı yaptı

Britanya’da Başbakan Boris Johnson, Covid-19 tedavisinin ardından 22 gün sonra göreve dönerken, ülkedeki kısıtlamaların 7 Mayıs’tan önce hafifletilebileceği iddia edildi.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 tedavisi gören Boris Johnson, 22 gün sonra işbaşı yaptı. Dün akşam başbakanlık çalışma konutuna dönen Johnson, bugün ilk iş olarak video konferans yoluyla yapılacak bakanlar kurulu toplantısına başkanlık edecek. Johnson’ın günlük basın toplantısına da katılacağı öngörülüyor.

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Telegraph gazetesinin haberine göre, Johnson’ın bu hafta kısıtlamaların nasıl hafifletilebileceğine dair planları duyurması da bekleniyor.

Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, başbakanın kısıtlamaları hafifletebileceğini söyledi.

7 Mayıs’ın hükümetin karantina önlemlerini yasal olarak gözden geçirmesi gereken gün olduğuna dikkat çeken Johnson’ın yardımcısı, “Ancak Johson, kısıtlamaları bundan önce değiştirmek veya en azından bundan önce bir şeyler duyurmak istiyorsa bunu yapabilir” diye konuştu.

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Britanya’da 23 Mart’ta alınan önlemler kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

Kısmi karantina önlemleri, 16 Nisan’da üç hafta daha uzatılmıştı.

İyileşmesi bir ay sürdü

Başbakan Johnson’ın 27 Mart’ta Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. 10 gün geçmesine rağmen iyileşemeyen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Johnson, 9 Nisan’da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan’da taburcu edilmişti.

Johnson’ın işe dönmeden önce bir süre dinleneceği kaydedilmişti.