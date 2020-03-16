Britanya’da bakanlığın ‘corona’ belgeleri sızdı: 2021 baharına kadar sürecek

Britanya’da basına sızan sağlık bakanlığı raporuna göre ‘corona’ salgını 2021 baharına kadar sürecek ve 8 milyon kişi hastaneye yatırılacak.

Fotoğraf: Reuters

Independent’ın haberine göre, Halk Sağlığı Birimi yetkililerine gönderilen belgelerde salgının potansiyel yayılımı gösterilirken, 2021 bahar aylarına kadar devam edeceği söyleniyor.

Reklam

Hükümet yetkilisinin açıklamasına göre aşının bulunması bir yılı bulabilir.

Raporda, bu süreçte en kötü senaryoya göre ülke nüfusunun yüzde 80’inin virüsten etkileneceği belirtildi. Bu da 7.9 milyon insanın corona virüsü nedeniyle hastaneye yatırılacağı anlamına geliyor.

Britanya’da mevcut durumda günlük en fazla 4 bin test yapılabiliyor, bu sayıyı 10 bine çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Reklam

Sayıları 5 milyonu bulan zaruri çalışanları taramadan geçirecek kadar test kitinin bulunmadığı, 2.5 milyonluk sağlık ve sosyal hizmet çalışanları da bu sayıya eklenince yeterli test kapasitesi olmadığı belirtildi.

Britanya’da hükümet karantina ve sosyal mesafelenme gibi yöntemler yerine ‘sürü bağışıklığı’ modelini uygulamayı tercih ederken, bu sebeple virüs riskini artırmakla eleştiriliyor.