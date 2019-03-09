Britanya’da atık gıdadan cin yapıldı, yakında Tesco’nun raflarında

Britanya’da bir içki üreticisi, ülkenin 20 milyar sterlini (141 milyar lira) bulan yıllık atık gıda maliyetini düşürme çabaları kapsamında marketlere giremeyen ‘atık üzümlerden’ cin üretti. Yakında Tesco raflarına çıkacak ürün sayesinde 166 milyon üzüm çöpe gitmekten kurtuldu.

Fotoğraf: Reuters

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanya’nın en büyük meyve tedarikçilerinden Richard Hochfeld, taşıma sırasında zarar gördüğü için şeklinin bozuk olması ve süpermarket standartlarına uymaması sebebiyle her yıl çöpe giden 1.4 milyon paket üzümü, içki üreticisi Foxhole Spirits ile anlaşarak cin yapımında kullandı.

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Richard Hochfeld yıllık masa üzümü (şarap yapımında kullanılmayan üzüm çeşidi) firesinin yüzde 2 ila 3 civarında olduğunu tahmin ediyor. Şirketin genel direktörlerinden Karen Cleave daha önce bu üzümlerin ya çürümüş organik gübre yapımına gittiğini ya da hayvan besini olarak kullanıldığını hatırlatarak “Artık bu üzümleri hakkettikleri şekilde kullanılmasını sağlıyoruz” dedi.

‘Çiftlikten çatala’ atık gıdayı yüzde 50 azaltacak

Britanya’da aralarında Tesco’nun da olduğu büyük süpermarket zincirleri ve meyve üreticileri ‘Çiftlikten çatala’ adlı inisiyatif kapsamında 2030 yılına kadar 20 milyar sterlinlik atık gıda faturasını yarı yarıya düşürme taahhüdünde bulundu.