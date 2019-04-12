Britanya’da aşırı sağcı Nigel Farage ve arkadaşları Brexit Partisi kurdu

Britanya’daki aşırı sağcı UKIP’in liderliğini yaptıktan sonra geçen yıl partiden ayrılan Nigel Farage ve arkadaşları yeni bir parti kurdu. Farage’ın yeni partisinin adı ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması anlamında kullanılan ‘Brexit.’

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre Farage, yeni partinin, eski partisi Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’ninkine (UKIP) benzer bir siyaset güdeceğini ancak birlikte çalıştığı isimlerin orada siyaset yapanlardan çok farklı olacağını açıkladı. Gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kariyerinde çok başarılı iş insanlarını aday göstereceğini vurgulayan Farage, referandumda çıkan ‘AB’den ayrılma’ kararının uygulanması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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Farage, resmi olarak temeli ocak ayında Catherine Blaiklock tarafından atılan partinin 10 günde internet üzerinden 750 bin sterlin (yaklaşık 5.7 milyon lira) bağış topladığını da sözlerine ekledi. Blaiklock kısa süre başkanlık yaptığı partiden Farage’ın Müslümanlarla ilgili Twitter’da yaptığı ‘kabul edilemez yorumlar’ nedeniyle istifa etti.

İlk belirlenen tarih olan 29 Mart’ta Birlik’ten ayrılmak için hazırlanan anlaşmanın parlamentoda oylanmadığı Britanya AB’den ayrılmak için 31 Ekim’de kadar süre aldı.



